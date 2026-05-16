Chi sono i vip e i grandi imprenditori finiti nel database degli spioni | l’inchiesta di Napoli che fa tremare i palazzi del potere

Un’indagine condotta a Napoli ha portato alla luce un database contenente i dati di vip e grandi imprenditori. La scoperta riguarda un sistema di spionaggio che si configura come un’agenzia di intelligence parallela, operativa in modo illecito. Questa scoperta si inserisce in un contesto già segnato da precedenti scandali di furto di dati avvenuti nei mesi scorsi. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità, che ora stanno verificando l’ampiezza e le implicazioni di questa rete clandestina.

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