Chi sono i vip e i grandi imprenditori finiti nel database degli spioni | l’inchiesta di Napoli che fa tremare i palazzi del potere
Un’indagine condotta a Napoli ha portato alla luce un database contenente i dati di vip e grandi imprenditori. La scoperta riguarda un sistema di spionaggio che si configura come un’agenzia di intelligence parallela, operativa in modo illecito. Questa scoperta si inserisce in un contesto già segnato da precedenti scandali di furto di dati avvenuti nei mesi scorsi. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità, che ora stanno verificando l’ampiezza e le implicazioni di questa rete clandestina.
Una vera e propria agenzia di intelligence parallela e oscura. Un’altra, dopo gli scandali dei dati rubati dei mesi scorsi. Proprio con una di quelle inchieste, la vicenda di Napoli è collegata: uno degli indagati è già stato coinvolto nel caso Equalize sul quale sono al lavoro i pm della Procura di Milano. Stavolta, però, inquirenti ed investigatori guidati dal procuratore capo partenopeo Nicola Gratteri potrebbero aver scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. (ANSA FOTO) – Notizie.com La maxi-ordinanza... 🔗 Leggi su Notizie.com
10 Money Rules That Will Upgrade Your Net Worth in the Next 10 Months
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Arbitri nel caos, l’inchiesta che fa tremare il calcio
Inchiesta arbitri, chi vuole il silenzio? Il muro di gomma che fa tremare il PalazzoIl fischio d’inizio è ormai un lontano ricordo; oggi, a far rumore nel calcio italiano, è il silenzio.
Dati rubati, poliziotti infedeli. Chi sono i vip, cittadini e imprese di Roma spiate. Ecco il tariffario ift.tt/jfTXARW x.com
Chi sono i vip, i cittadini e le imprese di Roma spiate facebook
Il VIP premium e il DLC sono rotti al lancio reddit
Grande Fratello Vip, chi sono finalisti: Francesca Manzini fuori al televotoRoma, 15 maggio 2026 - Finale col botto, almeno ci si prova, per il Grande Fratello Vip 2026. Per gli ultimi giorni dei concorrenti all’interno della Casa la produzione e gli autori del reality show c ... quotidiano.net
Grande Fratello Vip (15 maggio): Francesca Manzini eliminata, Annalisa irrompe in Casa. Nomination di fuoco: chi sono i finalistiChe cosa è successo nella semifinale del Grande Fratello Vip del 15 maggio 2026? Finalisti, eliminato e nomination della penultima diretta su Canale 5 ... libero.it