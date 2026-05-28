Il governo del Nicaragua ha annunciato che firmerà un accordo di amicizia con la Russia riguardo alla regione di Donetsk, controllata da Mosca. La notizia è stata diffusa da La Gaceta, il quotidiano ufficiale del regime, lunedì. La firma dell’accordo coinvolge la regione ucraina di Donetsk, che la Russia occupa da diversi anni. La decisione segna un legame più stretto tra il governo nicaraguense e Mosca.

Il governo nicaraguense firmerà un accordo di amicizia con la Russia riguardo alla regione ucraina di Donetsk occupata da Mosca, secondo quanto riportato lunedì da La Gaceta, il megafono ufficiale del regime. Nello stesso giorno i co-presidenti del Nicaragua Daniel Ortega e Rosario Murillo hanno espresso le loro condoglianze a Vladimir Putin per il recente attacco a un college di Starobelsk da parte delle truppe ucraine. «Preghiamo per lei e per la sua nazione, così come per le famiglie delle vittime . sappiamo che la forza del bene li sconfiggerà». L’accordo segnala inoltre che la sopravvivenza a lungo termine del sistema Ortega-Murillo è sempre più legata non alla legittimità interna, ma a partenariati autoritari esterni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ortega lega il futuro del Nicaragua alla Russia di Putin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

No habrá más petróleo ni dinero de Venezuela: Trump amenaza a Cuba / La Opinión

Notizie e thread social correlati

Nicaragua e Russia: nuovo patto militare e sorveglianza digitaleNelle ultime settimane si sono intensificate le notizie riguardo a un nuovo accordo militare tra il Nicaragua e la Russia, accompagnato da sviluppi...

Il Nicaragua sandinista è il vero avanposto della Russia nell’America LatinaLa settimana scorsa, Nicaragua e Russia hanno formalizzato un accordo di cooperazione militare, firmato a Mosca nel settembre 2025.