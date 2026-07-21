Damiano e Dove le pubblicazioni sono ufficiali | a settembre le nozze in Toscana

Tra il 15 e il 22 luglio 2026, al Comune di Roma sono state pubblicate le pubblicazioni di matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. Le pubblicazioni ufficiali indicano che le nozze si terranno in Toscana a settembre. La procedura ha incluso l’esposizione delle pubblicazioni tra le date indicate, segnando il passaggio formale prima delle nozze. Le pubblicazioni sono state rese pubbliche e visibili presso il Comune di Roma.

Era iniziato con una luce calda e un anello. Finisce, per ora, con un timbro comunale. Tra il 15 e il 22 luglio 2026 al Comune di Roma sono state esposte le pubblicazioni di matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. Documento firmato dall’Ufficiale di Stato Civile che apre ufficialmente la strada verso le nozze. Lo scatto che aveva detto tutto Il 3 gennaio Damiano pubblica su Instagram una carrellata di foto. Lui in camicia bianca, gilet e cravatta dorata. Lei in rosso, avvolta in una pelliccia marrone, i capelli raccolti con un fiocco chiaro. Sullo sfondo lucine che sembrano un cielo. Damiano le tiene le mani, e in primo piano si vede l’anello al dito di Dove. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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