Dallo spaccio di droga alle risse controlli a tappeto | quattro arresti

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli in diverse città italiane, tra cui Monza e la Brianza. Durante l’operazione, sono stati effettuati numerosi blocchi e verifiche che hanno portato all’arresto di quattro persone. Le attività si sono concentrate sul contrasto allo spaccio di droga e alle risse tra giovani, con interventi coordinati tra vari reparti di polizia.

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Contrasto alla criminalità giovanile, operazione in tutta Italia della polizia. Ovviamente, anche a Monza e in Brianza, attraverso una servizi coordinati dalla Questura e svolti con il concorso dalla Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. I controlli si sono concentrati nei centri cittadini e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie di Monza, Lissone, Seregno, Carnate, Ceriano e Arcore, centri commerciali, sale giochi, luoghi della movida e Parco delle Groane. Sono state identificate complessivamente poco più di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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