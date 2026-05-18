Un fine settimana di controlli intensi ha coinvolto le forze dell’ordine in città, portando all’arresto di due persone e al sequestro di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state effettuate in varie zone del centro e delle aree periferiche, con l’obiettivo di contrastare il traffico e il consumo di droga. Durante le verifiche sono stati controllati numerosi soggetti e veicoli, con l’ausilio di unità cinofile e dispositivi di identificazione digitale. I dettagli sugli interventi e i quantitativi sequestrati saranno comunicati in una conferenza stampa.

Abbiategrasso (Milano), 18 maggio 2026 – Un weekend di controlli straordinari ha trasformato Abbiategrasso e il territorio circostante in un teatro di operazioni per i Carabinieri della Compagnia locale, supportati dai reparti specializzati delle Compagnie di Intervento Operativo del 3° Reggimento “Lombardia” e del 4° Battaglione “Veneto”: in due giornate di controlli, venerdì e sabato, i militari hanno identificato oltre cento persone, controllato nove esercizi pubblici e concluso l'operazione con due arresti, cinque denunce e sequestri di droga e armi. Il momento più concitato si è consumato venerdì sera in via Fusè: alla vista della pattuglia, un 24enne del posto ha tentato la fuga, ma è stato bloccato quasi subito dai militari in servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiategrasso, controlli a tappeto in città: due arresti e sequestri di droga

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