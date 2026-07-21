Il Pontedera ha comunicato di aver ingaggiato Andrea Berrugi, nato nel 2008, che si unirà alla squadra per la prossima stagione di serie D. L’annuncio è arrivato oggi, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La società ha inoltre confermato che il team continuerà a rafforzarsi con altri giocatori, mantenendo un’impostazione internazionale, con arrivi provenienti da diversi paesi, tra cui la Francia e l’Uruguay.

PONTEDERA – Nuovi annunci in casa Pontedera per la prossima serie D. La società oggi ha annunciato che avrà in rosa anche Andrea Berrugi (2008), centrocampista, la scorsa stagione in forza alla Primavera, che ha compiuto la trafila nel settore giovanile granata; Samuel Bouable (2003), terzino sinistro francese, cresciuto nel settore giovanile dell’Auxerre. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Sanremese in serie D; Bakary Sanyang (2004), centrocampista di nazionalità gambiana, nella scorsa stagione ha militato nel Tau Calcio in serie D; Guillermo Wagner (2002), centrocampista uruguaiano confermato dalla stagione 202526. Ha collezionato 6 presenze con la maglia granata in serie C e vanta trascorsi nelle nazionali giovanili dell’Uruguay; Liam Bacilieri (2008), attaccante francese, cresciuto nel settore giovanile del Tolosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla Francia all’Uruguay, nasce un Pontedera sempre più internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, Greenwood sempre più lontano dal Marsiglia: dalla Francia spunta un indizio sul futuroMason Greenwood sembra sempre più distante dal Marsiglia, secondo fonti francesi.

Il “Baloss“ è sempre più internazionaleIl “Baloss” si fa sempre più internazionale, con nuove produzioni provenienti da diverse scuole.

Argomenti più discussi: Mondiali di calcio, l'albo d'oro: tutti i vincitori, la lista dei Campioni del mondo; Albo d'Oro Mondiali: la Spagna aggancia Francia e Uruguay; La Spagna vince il secondo Mondiale: il ranking delle nazionali più titolate della storia; Francia, l’aiuto alla morte diventa un diritto.

È ARRIVATO IL MOMENTO: sta arrivando all'Inter un grandissimo dirigente. Si passerà da un DS che conosce al massimo Monza, la Calabria e Genova a uno che ha lavorato in Spagna, Francia, Bolivia, Belgio, Uruguay, Giappone, Italia, America. BENVENU x.com

Dalla Francia all'Uruguay, nasce un Pontedera sempre più internazionalePONTEDERA - Nuovi annunci in casa Pontedera per la prossima serie D. La società oggi ha annunciato che avrà in rosa anche Andrea Berrugi (2008), centrocampista, la scorsa stagione in forza alla Primav ... msn.com

Sto andando a Londra, ma ho già visitato Francia, Olanda e Belgio. Suggerimenti? reddit