Il Baloss è sempre più internazionale
Il “Baloss” si fa sempre più internazionale, con nuove produzioni provenienti da diverse scuole. Tra queste, c’è “Il diario resistente”, realizzato dalla prima classe della scuola media Puecher, e “Il loop insostenibile”, realizzato dalla seconda F della scuola media Maffucci. Questi lavori testimoniano l’impegno degli studenti e la diffusione di progetti creativi legati al loro percorso scolastico. Entrambi i lavori sono stati presentati di recente e stanno ottenendo attenzione.
C’è “Il diario resistente“ realizzato dalla prima E della scuola media Puecher e c’è “Il loop insostenibile“ della seconda F della media Maffucci. Ci sono i cortometraggi realizzati dai liceali del Manzoni a Palazzo Morando e il corto sulla Certosa di Garegnano dei liceali del Gastel. La città è al cinema con il Balóss Milan Film Festival che entra nelle scuole e guarda oltre confine, con 60 opere realizzate da bambini e ragazzi da tutto il mondo. L’iniziativa è realizzata all’interno del Piano Nazionale di Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Mic e MiM, con il contributo di Fondazione Cariplo, media-partnership Rai Scuola e il patrocinio di Unicef.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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