Il “Baloss” si fa sempre più internazionale, con nuove produzioni provenienti da diverse scuole. Tra queste, c’è “Il diario resistente”, realizzato dalla prima classe della scuola media Puecher, e “Il loop insostenibile”, realizzato dalla seconda F della scuola media Maffucci. Questi lavori testimoniano l’impegno degli studenti e la diffusione di progetti creativi legati al loro percorso scolastico. Entrambi i lavori sono stati presentati di recente e stanno ottenendo attenzione.

C’è “Il diario resistente“ realizzato dalla prima E della scuola media Puecher e c’è “Il loop insostenibile“ della seconda F della media Maffucci. Ci sono i cortometraggi realizzati dai liceali del Manzoni a Palazzo Morando e il corto sulla Certosa di Garegnano dei liceali del Gastel. La città è al cinema con il Balóss Milan Film Festival che entra nelle scuole e guarda oltre confine, con 60 opere realizzate da bambini e ragazzi da tutto il mondo. L’iniziativa è realizzata all’interno del Piano Nazionale di Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Mic e MiM, con il contributo di Fondazione Cariplo, media-partnership Rai Scuola e il patrocinio di Unicef.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “Baloss“ è sempre più internazionale

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