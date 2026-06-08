Calciomercato Roma Greenwood sempre più lontano dal Marsiglia | dalla Francia spunta un indizio sul futuro

Mason Greenwood sembra sempre più distante dal Marsiglia, secondo fonti francesi. L’attaccante inglese, accostato alla Roma nelle ultime settimane, rimane nel mirino di diversi club europei. Non ci sono ancora conferme ufficiali su un accordo, e il suo futuro in campo internazionale sembra ancora in fase di definizione. La situazione del giocatore è oggetto di continue speculazioni tra le varie società interessate.

Il futuro di Mason Greenwood continua a far discutere. L’attaccante inglese è uno dei nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati alla Roma in vista della prossima stagione, ma sul talento classe 2001 restano vive anche le attenzioni di diversi club europei. Tra le società interessate ci sarebbe anche il Fenerbahce, mentre dall’Inghilterra non mancano gli estimatori di un giocatore che, nonostante la giovane età, possiede già una notevole esperienza internazionale. In attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione, dalla Francia arrivano segnali che sembrano indicare una sola certezza: l’avventura di Greenwood con l’ Olympique Marsiglia potrebbe essere ormai vicina alla conclusione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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