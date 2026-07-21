Nella serata a Dimaro, i calciatori Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno incontrato i tifosi nella Piazza Madonna della Pace. Durante l’evento, hanno risposto alle domande del pubblico, creando un momento di interazione tra giocatori e supporter. Nessuna comunicazione ufficiale o annunci sono stati fatti durante l’incontro. La serata si è svolta con un’atmosfera informale e di entusiasmo tra i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Serata all’insegna dell’azzurro a Dimaro. Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno incontrato i tifosi, nella Piazza Madonna della Pace, rispondendo alle loro domande. Queste le dichiarazioni salienti: Alisson Santos: “ Napoli per me è una nuova casa. Essere qui è una grande felicità, quando la Società mi ha contattato per me si è realizzato un sogno perchè qui c’è un ambiente molto caldo e una grande squadra “. “ Il mio primo gol con la Roma mi ha dato una emozione immensa, vivo il sentimento che c’è in questa città e l’urlo del Maradona è da brividi”. Beukema: “ La mia ambizione è la stessa della squadra: arrivare più in alto sia possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal sogno di Alisson Santos alla promessa di Vergara: emozioni azzurre a Dimaro

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