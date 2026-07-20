Dimaro alle 21 Alisson Vergara Beukema e Politano risponderanno ai tifosi LIVE

Da ilnapolista.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21, quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi in un evento live a Dimaro. I giocatori coinvolti sono Alisson, Vergara, Beukema e Politano. L’appuntamento si svolge nel contesto del ritiro della squadra e rappresenta la prima occasione di incontro tra i tifosi e i giocatori durante questa fase di preparazione. L’iniziativa è organizzata dalla società e si svolge presso la località di ritiro.

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Tutto pronto a Dimaro per il primo evento della SscNapoli con i tifosi in ritiro. Questa sera alle 21 q uattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi: L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Alisson, Beukema, Politano e Vergara incontrano i tifosi del Napoli LIVE da Dimaro

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