dimaro alle 21 alisson vergara beukema e politano risponderanno ai tifosi live

Notizia in breve

Alle 21, quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi in un evento live a Dimaro. I giocatori coinvolti sono Alisson, Vergara, Beukema e Politano. L’appuntamento si svolge nel contesto del ritiro della squadra e rappresenta la prima occasione di incontro tra i tifosi e i giocatori durante questa fase di preparazione. L’iniziativa è organizzata dalla società e si svolge presso la località di ritiro.