Napoli aggiornamenti dal ritiro di Dimaro | stop per Lucca out Politano e Vergara

Durante il ritiro di Dimaro, il Napoli ha registrato l’assenza di Lucca, Politano e Vergara a causa di infortuni. La squadra ha svolto esercitazioni tecniche, possessi palla e mini-tornei nella seduta mattutina alla Ski. Nessun dettaglio sulle condizioni o tempi di recupero dei giocatori coinvolti. La preparazione continua con focus su esercizi individuali e di gruppo, senza ulteriori aggiornamenti sugli infortunati.

Napoli, giornata intensa a Dimaro: aggiornamenti sugli infortuni di Lucca, Politano e Vergara. Le ultimissime. Il Napoli ha proseguito il lavoro nel ritiro di Dimaro, completando il terzo giorno di preparazione tra esercitazioni tecniche, possessi palla e mini?tornei nella seduta mattutina alla Ski.It Arena. Un allenamento intenso, utile per consolidare i primi meccanismi in vista della nuova stagione, ma accompagnato anche da qualche aggiornamento sul fronte medico. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Durante la partitina finale, Lorenzo Lucca ha dovuto interrompere anzitempo l’allenamento a causa di un trauma contusivo al piede sinistro, che verrà valutato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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