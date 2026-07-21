Un nuovo prodotto di makeup ha fatto il suo debutto: i Rouge Coco Hydra Gloss di Chanel. Si tratta di un gloss per le labbra che promette di donare lucentezza e brillantezza. Il prodotto è stato presentato come un'aggiunta ai classici cosmetici, con un effetto più luminoso rispetto ai tradizionali rossetti. La presentazione è avvenuta attraverso immagini e descrizioni che evidenziano le caratteristiche di luminosità e riflesso delle labbra.

Il primo incontro ravvicinato con il gloss è in adolescenza e in pre-adolescenza. Quel velo di luce da mettere nel primo beauty-case delle vita è più discreto del rossetto ma anche molto più luminoso e riflettente. Pronto a non abbandonarci più. Un portale di accesso al trucco. Se la pelle cambia e cambiano i capelli, e i prodotti a loro dedicati, il lucidalabbra resta fedele alla sua capacità di portare radiosità e allegria sul viso. Dal beauty-case passa alla borsa: quanti se ne contano contemporaneamente al suo interno? Il gesto di applicare il gloss ha assunto negli anni differenti significati: portare luminosità sulla bocca resta uno dei tanti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal primo gloss ai nuovi Rouge Coco Hydra Gloss di Chanel: quando le labbra si illuminano

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New Chanel Rouge Coco Hydra Gloss

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