A Londra, Zendaya ha sfoggiato un look ispirato alla dea Atena, con una pelle abbronzata, labbra molto lucide e un’acconciatura con extension in stile ellenico. Mentre il regista Christopher Nolan si appresta a lanciare il suo film epico, il tappeto rosso della città è diventato un palcoscenico di tendenze estive. La presenza dell’attrice ha attirato l’attenzione sui dettagli del suo trucco e acconciatura, che richiamano elementi classici e mediterranei.

M entre Christopher Nolan si prepara a sbancare i botteghini con il suo kolossal epico The Odyssey, il tappeto rosso di Londra si è trasformato nell’ennesimo laboratorio di tendenze estive. Sotto i riflettori c’era Zendaya, che per l’occasione ha messo da parte gli eccessi stilistici delle ultime uscite per puntare su un beauty look decisamente a tema mitologico, ma traducibilissimo nella vita reale. “Odissea” di Christopher Nolan, il viaggio epico. La featurette X L’ultimo trend beauty estivo lanciato da Zendaya. L’amore per le citazioni estetiche sui suoi ruoli al cinema è cosa nota e puntuale, con la scusa del press tour, l’attrice classe 1996 regala ai fan nuove ispirazioni per trucco e capelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Zendaya appare a Londra con un beauty look ispirato alla dea Atena: una pelle baciata dal sole, labbra ultra gloss e un’acconciatura ellenica con extension anti-afa

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ZENDAYA Makeup Tutorial: How to Get That Million Dollar Look (Blue Smokey Eye)

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