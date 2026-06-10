Il rossetto non si mette più in borsa ma fuori | dai lip-gloss per smartphone ai ciondoli con la combo labbra i beauty charms sono il trend

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rossetto non viene più riposto in borsa, ma viene indossato come accessorio visibile, come lip-gloss per smartphone o ciondoli con labbra. I beauty charms, decorazioni ispirate alle labbra, sono diventati un trend. Il rossetto ha un ruolo distintivo tra i cosmetici, con radici antiche che attraversano epoche e culture diverse. Ora, invece di conservarlo, molte persone lo portano in modo evidente come parte del proprio stile.

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In tutto l’armamentario dei trucchi a nostra disposizione il rossetto occupa un posto particolare. Non solo perché ne abbiamo testimonianze antichissime, e ha attraversato epoche e culture diverse. O perché viene usato un po’ a tutte le età, tanto da essere diventato un indicatore economico – il lipstick index. Il rossetto è speciale perché ha lasciato l’intimità della toletta per diventare accessorio da mostrare – anzi sfoggiare – in pubblico. Nessuno si sognerebbe di ritoccare il fondotinta a una festa, ma il rossetto sì. Non c’è da stupirsi dunque se i rossetti negli ultimi anni siano diventati veri e propri accessori, con astucci gioiello, da appendere alla borsa o da incorporare laddove tutti possano vedere (ovvero: sullo smartphone). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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