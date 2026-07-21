A fine luglio, il clima a Donaueschingen nel Baden-Württemberg è molto variabile. Durante il ritiro, i partecipanti sono stati coinvolti in esercitazioni che alternano momenti di alta intensità a sessioni più leggere. Tra le attività praticate, ci sono state esercitazioni fisiche e tecniche, con alcune sessioni di allenamento che hanno incluso anche momenti di confronto diretto tra i partecipanti. La giornata si svolgeva seguendo un metodo strutturato, con attenzione alle dinamiche di gruppo.

Chi non è mai stato a Donaueschingen o sta pensando a una vacanza nella quiete del Baden-Württemberg è giusto che sappia che a fine luglio il clima è estremamente variabile. Caldo in tarda mattinata, poi pioggia, vento, nuvole che disturbano il sole, serate con poco più di 10 gradi. Preparate valigie con tutto l’armadio dentro. A dare stabilità in questi giorni è il metodo Chivu. Costante, coerente, tutto organizzato nei minimi dettagli. Gli allenamenti dell’Inter procedono in questo modo. C’è tanto lavoro fisico, poca tattica per ora e un mix tra palestra e campo che deve diventare la base perfetta per costruire un’altra stagione da ricordare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal mantra "qualità" al "chi perde... pallonate": dentro il metodo Chivu in ritiro

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