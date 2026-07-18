Inter Chivu già in modalità martello | Avanti avanti è il mantra nel ritiro di Donaueschingen

Da internews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha condotto una sessione di allenamento nel ritiro di Donaueschingen, in Germania. La seduta è stata caratterizzata da esercitazioni con il palla e un focus sulla verticalità del gioco. Chivu ha mantenuto un atteggiamento determinato, ripetendo il mantra “Avanti, avanti” durante l’allenamento. La squadra ha lavorato con intensità, con particolare attenzione agli schemi e alla rapidità di movimento.

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di Alberto Petrosilli L’allenatore nerazzurro Chivu guida con intensità la seduta in Germania: esercitazioni con il pallone e grande attenzione alla verticalità. Domani è atteso anche Ausilio. L’ Inter è scesa in campo anche oggi per una nuova sessione di allenamento nel ritiro estivo di Donaueschingen, in Germania, dove Cristian Chivu continua a plasmare la squadra in vista della nuova stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri sono impegnati in esercitazioni con il pallone, con il tecnico che segue da vicino ogni fase del lavoro e mantiene alta l’intensità della seduta. A colpire è soprattutto l’atteggiamento di Chivu, già particolarmente esigente con il gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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