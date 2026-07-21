Dal Grand Tour al turismo di massa | un secolo di evoluzione storica

Notizia in breve

Tra il 1924 e il 2025 il turismo italiano è passato da un fenomeno riservato a pochi viaggiatori facoltosi a un settore di massa. In questo arco di tempo, si è verificata una trasformazione strutturale che ha portato all’espansione di un’industria che oggi rappresenta una componente significativa dell’economia nazionale. La crescita ha coinvolto diversi aspetti, dalla diffusione delle destinazioni alle infrastrutture, fino alla diversificazione dell’offerta turistica.