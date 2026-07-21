Dal Grand Tour al turismo di massa | un secolo di evoluzione storica
Tra il 1924 e il 2025 il turismo italiano è passato da un fenomeno riservato a pochi viaggiatori facoltosi a un settore di massa. In questo arco di tempo, si è verificata una trasformazione strutturale che ha portato all’espansione di un’industria che oggi rappresenta una componente significativa dell’economia nazionale. La crescita ha coinvolto diversi aspetti, dalla diffusione delle destinazioni alle infrastrutture, fino alla diversificazione dell’offerta turistica.
Roma, 21 luglio 2026 – Tra il 1924 e il 2025 il turismo italiano ha vissuto una profonda trasformazione strutturale, evolvendo da fenomeno d'élite limitato a pochi viaggiatori facoltosi a vera e propria industria trainante per l'economia nazionale. Nell'arco di un secolo, le notti trascorse negli esercizi alberghieri sono quasi decuplicate, crescendo da appena 32 ad oltre 288 milioni. Se si include nel calcolo il comparto extra-alberghiero — che ha registrato una fortissima accelerazione negli anni più recenti — il totale dei pernottamenti sul territorio nazionale supera oggi la quota record di 535 milioni. Un secolo di cambiamenti.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Grand Tour, padre del turismo moderno
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