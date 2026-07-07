Rondò Veneziano torna dal vivo | da Bergamo parte The grand return – World Tour 2026

Rondò Veneziano ha avviato il suo nuovo tour mondiale, intitolato “The Grand Return – World Tour 2026”, con il primo concerto a Bergamo. La band ha annunciato la ripresa delle esibizioni dal vivo dopo un periodo di assenza, scegliendo questa città come punto di partenza. La tournée proseguirà in diverse località in tutto il mondo, con date ancora da confermare. La prima data si è svolta senza incidenti o variazioni rispetto al programma annunciato.

Rondò Veneziano torna dal vivo e sceglie Bergamo come punto di partenza del nuovo tour mondiale “The Grand Return – World Tour 2026”. La prima data annunciata è fissata per domenica 12 luglio 2026 al Lazzaretto di Bergamo, una cornice suggestiva che ospiterà il grande ritorno sul palco di uno dei progetti musicali italiani più riconoscibili e amati nel mondo. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne: https:www.ticketone.iteventrondo-veneziano-lazzaretto-21603777 “The Grand Return – World Tour 2026” rappresenta una nuova tappa nella storia di Rondò Veneziano: un viaggio musicale che parte dall’Italia, da Bergamo, per poi proseguire sui palchi internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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