Viaggi d’autore sul Lago di Como Protagonisti trasporti e paesaggi dal Grand Tour alla Belle Époque

Nel 2026 si ricordano diversi anniversari legati ai trasporti sul Lago di Como, tra cui i duecento anni dall’inizio delle corse dei battelli e i centocinquanta dalla chiusura delle tratte del Corriere di Lindau. Inoltre, si celebra il 150° anniversario della linea ferroviaria che collega Como alla Svizzera e all’Europa. Questi eventi vengono celebrati attraverso una mostra intitolata Viaggi d’autore sul Lago di Como, che ripercorre i trasporti, i paesaggi e le atmosfere dal periodo del Grand Tour alla Belle Époque.

Alcuni anniversari che cadono nel 2026 - i bicentenari dell’inizio delle corse dei battelli sul Lago di Como e della fine di quelle del Corriere di Lindau, il 150° della linea ferroviaria che collega Como alla Svizzera e all’Europa - offrono lo spunto per la mostra Viaggi d’autore sul Lago di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Archivi PER Lecco: Il Grand Tour a Lecco. Quel ramo del lago di Como narrato e illustrato

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