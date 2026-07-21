Dal 5 al 15 agosto, nella cittadina svizzera si svolge una rassegna cinematografica con maestri, volti nuovi, grandi produzioni e film indipendenti. Sono previste diverse anteprime mondiali, tra cui opere di registi come Hong Sangsoo e Albert Serra. La programmazione include anche una retrospettiva con film considerati imperdibili. La manifestazione vede alternarsi proiezioni di autori di fama internazionale e produzioni emergenti, offrendo un panorama variegato del cinema contemporaneo.

C entotre prime mondiali, tra cui alcuni venerati maestri (Hong Sangsoo, Albert Serra), molti volti nuovi e come sempre una retrospettiva dove quasi tutto è imperdibile. Per chi decidesse di passare qualche giorno a Locarno dove dal 5 al 15 agosto passerà sugli schermi molto cinema, questi sono 10 titoli su cui ci sentiamo di scommettere. Aurora Quattrocchi: «Riapriamo le sale, e che siano belle grandi, e riprendiamoci il cinema» X Leggi anche › Douglas Sirk: a Locarno i film del regista che amava la gente Nowhere to Lay My Eyes, di Hong Sangsoo uomo-orchestra che lo ha scritto, diretto, montato, prodotto e di cui ha realizzato al colonna sonora. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 5 al 15 agosto maestri e volti nuovi, grandi produzioni e autarchici indipendenti si alternano sugli schermi della cittadina svizzera. Le nostre scommesse

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

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