Dal 21 maggio 2026, la Galleria d’Arte Moderna di Torino apre il programma espositivo Quarta Risonanza, che combina le collezioni storiche del museo con opere di artisti contemporanei. La mostra si concentra sul tema della carta, presentando lavori di grandi maestri e di nuovi artisti. L’esposizione si svolge all’interno delle sale della galleria, coinvolgendo diversi linguaggi artistici legati al tema del supporto e della materia. La rassegna durerà per un periodo ancora da definire.

La Galleria d’Arte Moderna di Torino presenta il programma espositivo Quarta Risonanza, un palinsesto che intreccia le collezioni storiche del museo con la sperimentazione contemporanea a partire dal 21 maggio 2026. Il percorso museale si articolerà in quattro progetti distinti, spaziando dalla grande rassegna su carta alle celebrazioni per il centenario di Vincenzo Agnetti, con opere visibili fino al primo novembre 2026. Un dialogo tra generazioni attraverso il segno e la materia. Il progetto Un altro Novecento, curato da Fabio Cafagna ed Elena Volpato, propone una riflessione profonda sulla centralità della carta come terreno di invenzione artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GAM Torino: il potere della carta tra grandi maestri e nuovi nomi

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