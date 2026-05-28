Funerale Waldemaro Flick presenti tanti volti noti di Genova | I grandi maestri non muoiono mai

Notizia in breve

In una chiesa di Boccadasse si è svolto il funerale di Waldemaro Flick, figura nota a Genova. Presenti amministratori pubblici, imprenditori, studi legali, magistrati, giornalisti ed editori locali. La cerimonia ha riunito molti volti noti della città che hanno reso omaggio all’avvocato, giurista e studioso. La funzione si è svolta in un clima di rispetto, con testimonianze e ricordi di chi lo ha conosciuto e condiviso il suo percorso professionale.