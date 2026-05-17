I sandali infradito con tacco sono diventati uno degli elementi più presenti nelle tendenze di questa stagione, passando dalle passerelle alle strade urbane. Si tratta di modelli caratterizzati da un design minimal ma che riescono comunque a catturare l’attenzione, grazie alla loro capacità di unire comfort e stile. Questi sandali sono stati scelti da molte fashioniste per completare look che spaziano dal casual all’elegante senza rinunciare alla praticità. La loro versatilità li rende un elemento da tenere d’occhio per aggiornare il guardaroba estivo.

M inimal ma d’impatto, i sandali infradito con tacco sono il perfetto equilibrio tra comodità ed eleganza rilassata. Dopo aver dominato le collezioni Primavera-Estate 2026, conquistano anche il guardaroba quotidiano grazie alla loro capacità di adattarsi a look molto diversi tra loro. Con pantaloni neri e canotta bianca, con jeans morbidi oppure con bermuda sartoriali, questa scarpa riesce sempre ad aggiungere un tocco contemporaneo. Ecco come abbinare i sandali infradito con tacco secondo le tendenze moda più attuali. Con pantaloni neri e canotta bianca Kendall Jenner abbraccia il trend con il suo stile sofisticato: pantaloni formali, canotta bianca e pullover annodato in vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle passerelle allo Street Style, i sandali infradito con tacco si confermano la scarpa chiave della stagione: i modelli e gli outfit da provare

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Spring Summer 2026 Accessories Trends | 5 Runway Details Everyone Will Wear

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