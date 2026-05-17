Per la stagione Primavera-Estate 2026, i jeans svasati rimangono un capo molto scelto, grazie alla loro capacità di allungare visivamente le gambe e valorizzare la figura. Le scarpe più in voga da abbinare a questo modello sono le pumps a punta, le ballerine scollate e le mule con tacco. Questi modelli di calzature rappresentano le opzioni preferite per completare i look con i jeans svasati, che continuano a essere tra i capi più apprezzati di questa stagione.

I jeans svasati continuano a essere tra i denim più di tendenza della Primavera-Estate 2026. Merito della loro capacità di valorizzare la silhouette e rendere le gambe visivamente più lunghe, soprattutto se abbinati alle scarpe giuste. Dalle pumps a punta alle slingback minimal, ecco con quali scarpe abbinare i jeans svasati per ottenere un look davvero slanciante. Con le pumps a punta Jeans svasati e pumps a punta: la combinazione amica della silhouette. Jeans svasati: 5 outfit PE2026. guarda le foto Con le ballerine scollate Le ballerine scollate mettono strategicamente in evidenza l’orlo dei jeans. Con gli stivaletti texani Con gli stivaletti texani, per rendere la figura subito più slanciata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pumps a punta, ballerine scollate e mules con tacco: ecco le scarpe più trendy da indossare con i jeans svasati nella Primavera-Estate 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Non le solite décolleté. Le mules con tacco sono le scarpe-ossessione della stagione che piacciono a tutteMules sì, ma con il tacco! Le scarpe virali degli anni Novanta sono tornate di moda e ora sono più glamour che mai.

Dai completi eleganti ai look casual chic, tutte le idee su come abbinare le ballerine marroni con stile nella stagione Primavera Estate 2026Minimaliste ma d’impatto, versatili ma sempre chic: ecco perché sapere come abbinare le ballerine marroni è il nuovo mantra fashion del 2026.

Gusto cioccolato. Come abbinare le ballerine marroni, la tendenza più golosa di stagioneLa gonna sheer è una delle tendenze più forti del 2026. Audace e sbarazzina, trova il giusto equilibrio insieme al maxi trench e alle ballerine marroni senza tacco, che stemperano la sua carica ... iodonna.it

Ballerine per la primavera estate 2026: la guida definitiva dei modelli must haveNon si arrestano... Le ballerine continuano a fare tendenza. Mai come in questa stagione le vedremo protagoniste assolute. Must pieces della primavera estate 2026. Amatissime dalle donne, sono scarpe ... grazia.it