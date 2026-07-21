L’aumento dei prezzi sta modificando le abitudini estive, portando molte persone a preferire weekend brevi e partenze pianificate con attenzione. I costi di trasporto e di svago, come i biglietti dei traghetti e i gelati, sono aumentati rispetto agli anni precedenti. La tradizionale vacanza lunga in affitto o ai litorali affollati si sta ridimensionando, con un calo delle presenze di famiglie che trascorrevano intere settimane al mare.

C ’era una volta l’estate italiana fatta di case in affitto per l’intero mese di agosto e litorali affollati da famiglie pronte a godersi settimane intere di relax. Quel modello, che ha accompagnato intere generazioni, sta gradualmente scomparendo per lasciare il posto a una routine del tutto nuova: s i parte per una settimana al massimo e, possibilmente, non in piena stagione. Proprio così: la pressione dell’inflazione e il pesante rincaro generale dei costi, rendono la vacanza più frammentata, incastrando il soggiorno quando le spiagge si svuotano e le tariffe diventano più abbordabili. Vacanze estive: 5 consigli per l’aeroporto X Vacanze estive: prezzi e costi, come risparmiare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai biglietti dei traghetti al cono gelato sul lungomare, il caro vita ridisegna le abitudini estive. La classica vacanza cede il passo a weekend strategici e partenze intelligenti

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