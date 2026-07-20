Il prezzo del caffè è aumentato, portando i consumatori a ridurre gli acquisti. Ora preferiscono prodotti di qualità superiore, optando spesso per chicchi e macchine da caffè con macinacaffè integrato. La volatilità delle materie prime e i rincari hanno influenzato le scelte di acquisto, modificando le abitudini di consumo. Meno caffè, ma più pregiato, è diventata la tendenza.

Il mercato del caffè sta cambiando sotto la spinta dei rincari, della volatilità delle materie prime e delle nuove abitudini nate negli ultimi anni. I consumatori comprano meno prodotto, ma cercano una qualità più alta e scelgono sempre più spesso il caffè in chicchi, insieme a macchine domestiche con macinacaffè integrato. A indicare questa tendenza è Giuseppe Lavazza, presidente dell’omonimo gruppo, in un’intervista al Financial Times. Secondo l’imprenditore, il passaggio al caffè in chicchi rappresenta la “tendenza più importante” del settore. Caffè più caro, cosa sta succedendo ai prezzi. Il cambiamento non riguarda solo le preferenze dei consumatori, ma anche il modo in cui le aziende guardano al futuro del comparto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caffè più caro, cambiano le abitudini dei consumatori. La strategia di Lavazza

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