Un imprenditore ha definito “cretino” chi spende 70 euro per un gelato decorato con foglia d’oro, sostenendo che non si tratta di un cono come gli altri e che chi lo acquista ignora cosa c’è dietro. Le sue parole sono state pronunciate in televisione e hanno scatenato un acceso dibattito sui social e sui media. La polemica si è concentrata sulla spesa per prodotti di lusso e sul valore attribuito a certi alimenti.

Le parole di Flavio Briatore, che in televisione ha definito «cretino» chi spende 70 euro per un gelato con la foglia d’oro, hanno acceso il dibattito ben oltre il piccolo schermo. A replicare è Vincenzo Paparella, che insieme alla sorella Giuliana guida la «Mokambo Gelateria» di Ruvo di Puglia, dove da otto anni viene proposta un’esperienza gastronomica diventata un richiamo internazionale. Nessuna polemica personale, ma una convinzione: «Chi ci giudica dovrebbe prima conoscere la nostra storia». Paparella, che effetto le hanno fatto le parole di Briatore?«Credo che il problema sia molto semplice: Briatore non sa chi siamo. Probabilmente ha immaginato che avessimo preso un normale fiordilatte, ci avessimo appoggiato una foglia d’oro e deciso di venderlo a un prezzo fuori mercato. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Briatore e la polemica dei «cretini» che comprano il gelato d'oro. «Non è un cono come tutti gli altri. E lui non sa cosa c'è dietro»

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