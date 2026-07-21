Da San Lorenzo Maggiore parte l’appello al Ministro Valditara | Salviamo le scuole dei piccoli comuni
Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello rivolto al Ministro dell’Istruzione per salvare le scuole nei piccoli comuni. La richiesta evidenzia le difficoltà delle realtà scolastiche locali, che rischiano di chiudere a causa della scarsità di studenti e risorse. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulle problematiche di queste comunità, spesso isolate e con infrastrutture scolastiche incerte. La mobilitazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità nel sistema dell’istruzione nelle aree meno urbanizzate.
Tempo di lettura: 3 minuti Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello che fotografa la condizione di tantissime realtà italiane. Una richiesta che nasce da un piccolo comune delle aree interne, ma che interpreta le preoccupazioni di migliaia di cittadini, famiglie e amministratori locali che, da Nord a Sud, vedono le proprie scuole sempre più esposte al rischio di ridimensionamento o chiusura a causa dell’applicazione di parametri numerici sempre più rigidi. L’obiettivo è trasformare una preoccupazione locale in una riflessione nazionale, affinché il futuro della scuola nei piccoli comuni torni a essere una priorità del Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
DEI BULLI SPINGONO GIORGIA AL PARCO GIOCHI E SI FA MALE ALLOCCHIO E LO TIENE SEGRETO A PAPà SALVO!
Notizie e thread social correlati
San Lorenzo Maggiore lancia l’appello per salvare le scuole dei piccoli comuniDa San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello rivolto al Ministro dell’Istruzione.
Proseguono le visite al “Sentiero dei Papaveri” da parte delle scuoleDa maggio 2026, le scuole continuano a visitare il “Sentiero dei Papaveri”, un percorso avviato nel 2021 per mantenere viva la memoria dei caduti...
Temi più discussi: Cultura - FESTA DELLO STUDENTE A SAN LORENZO MAGGIORE (BN); Il pappagallo; Ci lascia il M. Paolo Raffone.; Il 25 luglio a San Lorenzello debutta A tavola con… il sapore delle storie, il nuovo format ideato da Gabriele Di Marzo.
BeneventoNews24.it. . A SAN LORENZO MAGGIORE, LA 2^ EDIZIONE DELLA FESTA DELLO STUDENTE Una serata dedicata ai giovani, ai loro traguardi e al futuro del territorio. A San Lorenzo Maggiore è andata in scena la Festa dello Studente 2026 facebook
Tombino banchina, fermata Scalo San Lorenzo, direzione P.Maggiore. Da quasi 1 anno così. @Luce_Roma @gualtierieurope @eugenio_patane @MercurioPsi x.com
Napoli, San Lorenzo Maggiore: via ai lavori dopo 10 anni, la facciata sarà liberataScomparirà a ottobre la selva di tubi Innocenti che da dieci anni avvolge la basilica di San Lorenzo Maggiore. Ieri è iniziato il cantiere all’esterno della chiesa gotica di piazza San Gaetano, ... napoli.repubblica.it
Napoli, lavori basilica di San Lorenzo Maggiore: la facciata è prigioniera da dieci anniSettecentocinquant'anni di storia. Tanti, anno più anno meno, ne conta la basilica di San Lorenzo Maggiore, eretta a partire dal 1270 dal re Carlo I d'Angiò, fresco vincitore dei quella battaglia di ... ilmattino.it