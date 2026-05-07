Da maggio 2026, le scuole continuano a visitare il “Sentiero dei Papaveri”, un percorso avviato nel 2021 per mantenere viva la memoria dei caduti delle due guerre mondiali. Il progetto mira a valorizzare e preservare questa parte di storia attraverso le visite educative, che coinvolgono studenti di diverse età. La presenza delle scolaresche si è intensificata negli ultimi mesi, rendendo il sito un punto di riferimento per l’apprendimento storico nella zona.

Arezzo, 7 maggio 2026 – . Il progetto è nato nel 2021 per valorizzare, conservare e trasmettere la memoria dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Ogni anno circa 150 ragazzi ripercorrono il percorso di 50 chilometri toccando 16 postazioni dislocate in tutto il territorio comunale. Termina oggi la quinta ed ultima visita del 2026 da parte delle classi terze medie al “Sentiero dei Papaveri”, il percorso storico-escursionistico che collega monumenti e cippi commemorativi della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Dal giorno della sua inaugurazione, 25 aprile 2021, ogni anno poco meno di 150 ragazzi ripercorrono il “Sentiero” dedicato al ricordo dei oltre 600 castiglionesi caduti tra i due conflitti mondiali, simboleggiati, appunto, dai papaveri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proseguono le visite al “Sentiero dei Papaveri” da parte delle scuole

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