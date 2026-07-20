San Lorenzo Maggiore lancia l’appello per salvare le scuole dei piccoli comuni

Da fremondoweb.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello rivolto al Ministro dell’Istruzione. La richiesta riguarda la revisione dei criteri per il dimensionamento scolastico e mira a proteggere il diritto allo studio nelle aree interne. La proposta nasce dalla Festa dello Studente 2026, un evento che ha portato all’attenzione la situazione delle scuole nei piccoli comuni. L’obiettivo è mantenere aperte le strutture scolastiche in zone a rischio chiusura.

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Comunicato Stampa Dalla Festa dello Studente 2026 parte una richiesta al Ministro Valditara per rivedere i criteri sul dimensionamento scolastico e tutelare il diritto allo studio nelle aree interne Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello. Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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