San Lorenzo Maggiore lancia l’appello per salvare le scuole dei piccoli comuni

Notizia in breve

Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello rivolto al Ministro dell’Istruzione. La richiesta riguarda la revisione dei criteri per il dimensionamento scolastico e mira a proteggere il diritto allo studio nelle aree interne. La proposta nasce dalla Festa dello Studente 2026, un evento che ha portato all’attenzione la situazione delle scuole nei piccoli comuni. L’obiettivo è mantenere aperte le strutture scolastiche in zone a rischio chiusura.