San Lorenzo Maggiore lancia l’appello per salvare le scuole dei piccoli comuni
Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello rivolto al Ministro dell’Istruzione. La richiesta riguarda la revisione dei criteri per il dimensionamento scolastico e mira a proteggere il diritto allo studio nelle aree interne. La proposta nasce dalla Festa dello Studente 2026, un evento che ha portato all’attenzione la situazione delle scuole nei piccoli comuni. L’obiettivo è mantenere aperte le strutture scolastiche in zone a rischio chiusura.
Comunicato Stampa Dalla Festa dello Studente 2026 parte una richiesta al Ministro Valditara per rivedere i criteri sul dimensionamento scolastico e tutelare il diritto allo studio nelle aree interne Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello. Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes
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