Da Roggero a Fakir tra attacchi ai magistrati e processi alla vittima | il centrodestra soffia sul fuoco della propaganda
Il centrodestra ha portato avanti una campagna mediatica su due casi giudiziari, coinvolgendo Mario Roggero e Abderrahim Fakir. Dopo aver alimentato un processo mediatico, si prepara eventualmente a processi nelle aule di tribunale. La strategia si concentra su attacchi ai magistrati e sulla critica alla vittima, evidenziando una narrazione che sembra favorire la difesa di soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un clima di tensione politica e giudiziaria.
Prima il processo mediatico, poi – forse – quello nelle aule di giustizia. È il copione che la destra di governo recita sui casi Mario Roggero e Abderrahim Fakir. Due vicende diverse, ma unite da un filo rosso: l’idea che la magistratura sia il problem a e che il diritto, se intralcia la narrazione della sicurezza, possa essere piegato alle esigenze della politica. Naturalmente nessuno lo dice apertamente. La premier Giorgia Meloni continua a ripetere che bisogna rispettare la legalità e attendere gli accertamenti. Ma, puntualmente, a ogni richiamo formale segue un messaggio politico che va nella direzione opposta. Predicano moderazione ma intanto attaccano le opposizioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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