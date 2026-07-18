Diversi commentatori politici e giuristi sottolineano che il caso Roggero viene sfruttato da parte della destra populista per criticare il Presidente della Repubblica. Nonostante il clamore mediatico, si evidenzia come la vicenda venga utilizzata come strumento polemico senza che siano state chiarite tutte le implicazioni legali o giudiziarie. La discussione si concentra sulla possibile strumentalizzazione politica piuttosto che sui fatti processuali.

Nonostante la baraonda mediatica, non pochi commentatori politici e giuristi mettono in evidenza l’uso strumentale del caso Roggero da parte della nebulosa politica della destra populista per attaccare il Presidente Sergio Mattarella. Con l’alibi sconclusionato, ma perfidamente insinuante della grazia presidenziale, l’amara vicenda del gioielliere che ha subito la condanna definitiva a 14 anni e nove mesi di reclusione per avere sparato alla schiena, mentre stavano fuggendo a tre rapinatori armati di una pistola giocattolo, uccidendone due, viene usata come un ariete per tentare di incrinare l’ineccepibile e rigoroso ruolo di garante costituzionale del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi e perché soffia sul fuoco del caso Roggero. L’opinione di D’Anna

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Che certi amori non chiedono permesso. Arrivano, travolgono, lasciano il segno. E anche se il vento soffia contro, anche se poi non resta nulla da tenersi stretto, chi ha dato tutto non ha perso niente. #RaccontoEmozioni a #CasaLettori x.com