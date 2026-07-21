Da chi cerca un taxi a chi si ostina a dormire in tenda con il temporale | quando la chiamata al Soccorso alpino è tutt' altro che emergenza

Notizia in breve

Nella serata del 20 luglio sono state effettuate tre chiamate al Soccorso alpino. Due escursionisti si sono rivolti per stanchezza, mentre altri due hanno chiesto aiuto per aver tentato di dormire in tenda durante un temporale. Nessuno dei casi ha coinvolto situazioni di emergenza reale, ma sono stati comunque attivati i soccorsi per motivi non urgenti.