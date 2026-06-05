Daurlo | da Pescara una startup che risponde su misura a chi cerca un preventivo e non sa a chi chiedere
Una startup di Pescara ha lanciato un servizio che confronta preventivi personalizzati per chi non sa a chi rivolgersi. La piattaforma raccoglie e analizza diverse offerte, mostrando quelle più vantaggiose. L’obiettivo è offrire agli utenti un modo rapido e trasparente per trovare preventivi su misura. Il servizio si rivolge a chi cerca soluzioni specifiche e desidera confrontare facilmente le proposte senza dover contattare più fornitori.
Mette a confronto le varie offerte, proponendo i preventivi più vantaggiosi. È questa l’idea semplice ma geniale della nuova startup nata a Pescara: Daurlo.Una piattaforma in grado di semplificare la vita di aziende e privati, che mette ordine nel grande caos di domanda e offerta. Da un lato, gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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