Da Castiglion Fiorentino a Canoscio in pellegrinaggio | l’antica tradizione si rinnova

Martedì 11 agosto alle 18 si terrà una messa nella Basilica Santuario della Madonna del Transito. La cerimonia segna il rinnovo di un’antica tradizione di pellegrinaggio tra Castiglion Fiorentino e Canoscio. La celebrazione si svolge in un luogo di culto storico, con partecipanti che percorreranno il tragitto a piedi. La data e l’orario sono stati comunicati dall’organizzazione, senza altre indicazioni su eventuali eventi collaterali o altri dettagli della manifestazione.

Arezzo, 21 luglio 2026 – . Martedì 11 agosto, alle ore 18, la celebrazione della Santa Messa nella Basilica Santuario della Madonna del Transito. Si rinnova anche quest’anno l’antico pellegrinaggio dei castiglionesi al Santuario di Canoscio, il tradizionale appuntamento che testimonia il profondo legame religioso e storico tra la comunità di Castiglion Fiorentino e il santuario mariano tra i più importanti dell’Umbria. L’iniziativa è in programma martedì 11 agosto. Alle ore 18 sarà celebrata la solenne Santa Messa presso la Basilica Santuario della Madonna del Transito di Canoscio. La cittadinanza è invitata a partecipare. Il legame tra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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