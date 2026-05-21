Piazza del Municipio si rifà il look a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio ha subito un intervento di riqualificazione che ha portato a un restyling dell’area. L’amministrazione comunale ha eliminato il costo della sosta, rendendo gli stalli gratuiti, ma con un limite di tempo tramite disco orario. Inoltre, è stato realizzato uno spazio tra le Logge Vasariane e il parcheggio, per migliorare l’organizzazione e la fruibilità della piazza. L’intervento si inserisce in un progetto volto a riqualificare il centro cittadino.

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