Piazza del Municipio si rifà il look a Castiglion Fiorentino
A Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio ha subito un intervento di riqualificazione che ha portato a un restyling dell’area. L’amministrazione comunale ha eliminato il costo della sosta, rendendo gli stalli gratuiti, ma con un limite di tempo tramite disco orario. Inoltre, è stato realizzato uno spazio tra le Logge Vasariane e il parcheggio, per migliorare l’organizzazione e la fruibilità della piazza. L’intervento si inserisce in un progetto volto a riqualificare il centro cittadino.
“Restyling” e disco orario in Piazza del Municipio.Dopo anni di sosta a pagamento l’amministrazione comunale ha reso gli stalli della suggestiva piazza gratuiti con sosta a tempo limitato mediante disco orario ma soprattutto, creando uno spazio tra le Logge Vasariane e il parcheggio, ha cercato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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