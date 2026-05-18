San Giovanni Nepomuceno | si rinnova l' antica tradizione religiosa ad Arangea

Nel quartiere di Villa Arangea, a Reggio Calabria, si rinnova ogni anno una tradizione religiosa legata a una devozione popolare molto antica. Si tratta di una celebrazione dedicata a San Giovanni Nepomuceno, considerato santo patrono insieme a San Filippo Neri dalla comunità parrocchiale locale. Questa manifestazione rappresenta un momento di forte partecipazione per gli abitanti, che da tempo mantengono viva una pratica che si tramanda nel corso degli anni. La ricorrenza si inserisce nel patrimonio culturale del quartiere, consolidando il legame tra fede e tradizione.

A Reggio Calabria, nel quartiere di Villa Arangea, vive una devozione popolare antica e preziosa, poco conosciuta ma profondamente radicata nella storia e nell’identità del territorio: quella per San Giovanni Nepomuceno, santo patrono, insieme a San Filippo Neri, della comunità parrocchiale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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San Giovanni Nepomuceno Neumann - Storia - gennaio 5

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