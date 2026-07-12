Identificato il segnale delle armi nucleari nascoste nello spazio | lo studio su Nature
Un nuovo studio pubblicato su Nature descrive un metodo per rilevare segnali di armi nucleari nascoste nello spazio. Secondo la ricerca, un satellite potrebbe individuare questo segnale in circa un'ora. Il metodo si basa sull’identificazione di un segnale specifico associato a armi nucleari in orbita. La scoperta apre possibilità di monitoraggio più rapido e preciso di potenziali minacce nucleari spaziali.
Il segnale per stanare le armi nucleari in orbita è al centro di un nuovo studio pubblicato su Nature: potrebbe essere rilevato da un satellite "ispettore" in appena un'ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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