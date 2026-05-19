Così l’IA cura la depressione | lo studio su Nature che sposta l’approccio sulla mappa personale

Un nuovo studio pubblicato su una rivista scientifica ha analizzato come l’intelligenza artificiale possa contribuire alla cura della depressione, concentrandosi sulla creazione di mappe personalizzate. La ricerca evidenzia che i sintomi e le cause della depressione variano da persona a persona, con alcuni che sono più soggetti a problemi di sonno, altri a isolamento o cattive abitudini alimentari. Questo approccio mira a adattare le terapie alle specifiche esigenze di ogni individuo, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui