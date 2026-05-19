Così l’IA cura la depressione | lo studio su Nature che sposta l’approccio sulla mappa personale
Un nuovo studio pubblicato su una rivista scientifica ha analizzato come l’intelligenza artificiale possa contribuire alla cura della depressione, concentrandosi sulla creazione di mappe personalizzate. La ricerca evidenzia che i sintomi e le cause della depressione variano da persona a persona, con alcuni che sono più soggetti a problemi di sonno, altri a isolamento o cattive abitudini alimentari. Questo approccio mira a adattare le terapie alle specifiche esigenze di ogni individuo, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.
Roma, 19 maggio 2026 – La depressione non colpisce tutti allo stesso modo. C’è chi crolla per la mancanza di sonno, chi si isola dagli altri, chi vive male l’alimentazione o smette completamente di fare attività fisica. E se la chiave per stare meglio fosse proprio capire quale di questi fattori pesa di più su ogni singola persona? È l’idea alla base di un nuovo studio pubblicato su Nature, che ha sperimentato un approccio molto diverso rispetto alle tradizionali cure standardizzate. I ricercatori hanno utilizzato smartwatch, questionari digitali e intelligenza artificiale per costruire una sorta di “ mappa personale ” della depressione di ogni partecipante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
My Darkest Days Taught Me Addiction and Depression Are the Same Thing
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