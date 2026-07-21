Cuore e ricerca le novità della Rete degli Irccs del ministero della Salute

È stato annunciato un aggiornamento sulla Rete degli Irccs del ministero della Salute, che riguarda innovazioni nel campo della ricerca cardiovascolare. Le novità comprendono l’uso di tecnologie avanzate come organi su chip, la manipolazione genetica e l’ingegnerizzazione cellulare. Questi strumenti rappresentano un cambio di approccio nella ricerca sulla salute del cuore, richiedendo competenze di programmazione e metodologie più sofisticate rispetto al passato.

Tecnologie, dati, organi su chip, ‘taglia e cuci del Dna’, ingegnerizzazione cellulare: la salute del cuore di domani poggia su nuovi paradigmi di ricerca, che richiedono una capacità di programmazione del tutto diversa rispetto al recente passato. Il rischio – molto chiaro per chi si occupa di questo settore – è quello di perdere il treno dell’innovazione. E, in questo modo, di allontanare le terapie avanzate dal letto dei cittadini. Per rispondere a questa esigenza la Rete Cardiologica Irccs del ministero della Salute ha costituito due Comitati, uno Tecnico Scientifico e l’altro di Indirizzo Scientifico. Si occuperanno di rendere permanente l’elaborazione dei programmi e a coordinare competenze, dati e infrastrutture dei venti Irccs associati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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