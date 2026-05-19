Stella Maris | quattro progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha deciso di finanziare quattro progetti di ricerca presentati dall’IRCCS Fondazione Stella Maris nel quadro del Bando Ricerca Finalizzata 2024. I progetti riguardano diverse aree di studio e sono stati selezionati tra le numerose proposte arrivate. La decisione di finanziare queste iniziative mira a sostenere lo sviluppo di nuove conoscenze nel settore della ricerca sanitaria. I dettagli sui contenuti specifici di ciascun progetto non sono ancora stati resi pubblici.
Quattro progetti di ricerca presentati dall’IRCCS Fondazione Stella Maris saranno finanziati dal Ministero della Salute all’interno del Bando Ricerca Finalizzata 2024. Un risultato importante, che consentirà di sviluppare quattro importanti filoni di ricerca su disturbi del neurosviluppo. I. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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