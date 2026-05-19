Stella Maris | quattro progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha deciso di finanziare quattro progetti di ricerca presentati dall’IRCCS Fondazione Stella Maris nel quadro del Bando Ricerca Finalizzata 2024. I progetti riguardano diverse aree di studio e sono stati selezionati tra le numerose proposte arrivate. La decisione di finanziare queste iniziative mira a sostenere lo sviluppo di nuove conoscenze nel settore della ricerca sanitaria. I dettagli sui contenuti specifici di ciascun progetto non sono ancora stati resi pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui