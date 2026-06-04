La ricerca all' Irccs San Gerardo è al top | dal Ministero della Salute in arrivo 2,3 milioni di euro

L’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza si conferma al top, non solo nella cura, ma anche nella ricerca grazie - soprattutto - ai suoi giovani scienzati.Il record del San GerardoL’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di via Pergolesi ha ottenuto dal Ministero della Salute un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dati Sanitari & Ricerca: equilibri tra privacy, etica e progresso

Notizie e thread social correlati

Ricerca oncologica: l’Irccs di Aviano vince 1,8 milioni dal MinisteroIl Ministero della Salute ha destinato 1,8 milioni di euro all'Irccs di Aviano, destinati a finanziare quattro progetti scientifici.

Ospedale, oltre 2 milioni di euro dal Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha assegnato oltre 2 milioni di euro a cinque progetti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, nell’ambito della Ricerca...

Temi più discussi: Comunicati stampa - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Rafforzata la collaborazione tra Fondazione Tettamanti e IRCCS San Gerardo dei Tintori; Monza all’avanguardia: al San Gerardo i lavori sull’IA in medicina e chirurgia; Al San Gerardo si scopre come l’Intelligenza artificiale aiuta a ridurre le radiazioni.

Il San Gerardo di Monza diventa Irccs. Fontana e Moratti: Raggiunto un grande obiettivo per una struttura d’eccellenzaLa vicepresidente: Era un obiettivo della nostra azione di governo e, grazie all'impegno di tutti i soggetti chiamati in causa, siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una ... quotidianosanita.it

Lombardia: terapie avanzate, da Regione 7,5 mln a Cell Factory Irccs San Gerardo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Con un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro, Regione Lombardia consolida il ruolo della ... ilsole24ore.com