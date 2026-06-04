La ricerca all' Irccs San Gerardo è al top | dal Ministero della Salute in arrivo 2,3 milioni di euro
Il Ministero della Salute ha assegnato all’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza 2,3 milioni di euro. La somma arriva per sostenere le attività di ricerca dell’istituto, che si distingue anche per l’impegno dei giovani ricercatori. La struttura si conferma un centro di eccellenza nel settore, con risorse destinate a rafforzare le sue attività scientifiche.
L’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza si conferma al top, non solo nella cura, ma anche nella ricerca grazie - soprattutto - ai suoi giovani scienzati.Il record del San GerardoL’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di via Pergolesi ha ottenuto dal Ministero della Salute un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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