Cultura | parte da Roma Che notte e’ questa il tour di Claudio Baglioni

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Claudio Baglioni ha aperto e chiuso il suo tour “GrandTour La vita e’ adesso” con lo spettacolo “Che notte e’ questa” a Roma. La tournée si propone di attraversare varie regioni italiane, portando in scena un viaggio attraverso l’Italia più bella.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con lo show “Che notte e’ questa”, Claudio Baglioni inaugura e conclude il “GrandTour La vita e’ adesso”, un viaggio artistico che si propone di attraversare l’Italia più bella. Questo tour toccherà i luoghi e i siti storici, monumentali, architettonici e paesaggistici di maggior fascino e valore. Non poteva che essere Roma, la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, a essere il palcoscenico scelto per aggiungere questi due capitoli significativi. Il 24 ottobre 2026, l’avventura prenderà il via a Piazza di Siena, situata nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, che ha già ospitato i leggendari concerti del 1982 e del 2009, eventi che richiamarono ben 350. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cosa Facevano Davvero gli Antichi Romani di Notte

Video Cosa Facevano Davvero gli Antichi Romani di Notte?

Notizie e thread social correlati

Claudio Baglioni live a Roma con “CHE NOTTE È QUESTA!”: la partenza il 24 ottobre 2026Il concerto di Claudio Baglioni si terrà a Roma il 24 ottobre 2026, inaugurando e chiudendo il suo tour intitolato “GrandTour LA VITA È ADESSO”.

Claudio Baglioni e la polmonite interstiziale che l'ha costretto a rimandare di un anno il tour: «Sembrava un'influenza». Caratteristiche e rischi collegati a questa rara infiammazione polmonareUn artista ha annunciato di dover posticipare di un anno il suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta.

Temi più discussi: Claudio Baglioni e Michele Caccamo autori di TAU, opera ispirata a San Francesco; Claudio Baglioni a Roma: 2026 a Piazza di Siena, 2027 ai Fori Imperiali; Claudio Baglioni e Michele Caccamo firmano 'TAU', viaggio poetico sulle orme di san Francesco; Peppe Servillo e Danilo Rea portano la grande canzone napoletana in jazz al festival Crossroads.

Parte da Roma Che notte è questa il tour di Claudio BaglioniIl 24 ottobre 2026, l’avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350.000 spettatori. radiocolonna.it

claudio baglioni cultura parte da romaCultura: parte da Roma Che notte e’ questa il tour di Claudio BaglioniClaudio Baglioni presenta Che notte e' questa, eventi che celebrano la musica a Roma con 50 concerti in un viaggio artistico unico. romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web