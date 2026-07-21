Cultura | parte da Roma Che notte e’ questa il tour di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni ha aperto e chiuso il suo tour “GrandTour La vita e’ adesso” con lo spettacolo “Che notte e’ questa” a Roma. La tournée si propone di attraversare varie regioni italiane, portando in scena un viaggio attraverso l’Italia più bella.

Con lo show “Che notte e’ questa”, Claudio Baglioni inaugura e conclude il “GrandTour La vita e’ adesso”, un viaggio artistico che si propone di attraversare l’Italia più bella. Questo tour toccherà i luoghi e i siti storici, monumentali, architettonici e paesaggistici di maggior fascino e valore. Non poteva che essere Roma, la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, a essere il palcoscenico scelto per aggiungere questi due capitoli significativi. Il 24 ottobre 2026, l’avventura prenderà il via a Piazza di Siena, situata nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, che ha già ospitato i leggendari concerti del 1982 e del 2009, eventi che richiamarono ben 350. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Cultura: parte da Roma Che notte e’ questa il tour di Claudio BaglioniClaudio Baglioni presenta Che notte e' questa, eventi che celebrano la musica a Roma con 50 concerti in un viaggio artistico unico. romadailynews.it