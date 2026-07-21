Claudio Baglioni live a Roma con CHE NOTTE È QUESTA! | la partenza il 24 ottobre 2026

Da 361magazine.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concerto di Claudio Baglioni si terrà a Roma il 24 ottobre 2026, inaugurando e chiudendo il suo tour intitolato “GrandTour LA VITA È ADESSO”. Lo spettacolo si svolgerà in una location ancora da definire, coinvolgendo un viaggio attraverso l’Italia, con tappe in siti storici e monumentali di grande rilevanza. La tournée attraverserà diverse regioni, puntando alla scoperta di paesaggi e architetture significative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con lo show  CHE NOTTE È QUESTA!,  Claudio Baglioni inaugura e conclude il  “ GrandTour LA VITA È ADESSO ”, il viaggio artistico che attraverserà l’Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesistici di maggior fascino e valore..   Non poteva che essere Roma  – la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, che hanno ottenuto l’attenzione e l’adesione collettiva –  il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli. Il  24 ottobre 2026, l’avventura prenderà il via a  Piazza di Siena, nel cuore verde di Roma,  Villa Borghese,   scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

claudio baglioni live a roma con che notte 200 questa la partenza il 24 ottobre 2026
© 361magazine.com - Claudio Baglioni live a Roma con “CHE NOTTE È QUESTA!”: la partenza il 24 ottobre 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Claudio Baglioni: Dalla Notte alla Luce del Mattino

Video Claudio Baglioni: Dalla Notte alla Luce del Mattino

Notizie e thread social correlati

Claudio Baglioni e la polmonite interstiziale che l'ha costretto a rimandare di un anno il tour: «Sembrava un'influenza». Caratteristiche e rischi collegati a questa rara infiammazione polmonareUn artista ha annunciato di dover posticipare di un anno il suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta.

LIVE 24 Ore di Le Mans 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per la partenzaLa 94esima edizione della 24 Ore di Le Mans si svolgerà nel 2026 e l’attesa per l’inizio della gara è in aumento.

Temi più discussi: Claudio Baglioni e Michele Caccamo autori di TAU, opera ispirata a San Francesco; Con Voi - Tributo a Claudio Baglioni live at Torre Cafè - Monopoli; Claudio Baglioni in concerto - GrandTour la vita è adesso; Claudio Baglioni annuncia il tour La vita è adesso: tappa a Cattolica il 17 luglio 2026.

claudio baglioni claudio baglioni live aClaudio Baglioni, il 24 ottobre a Piazza di Siena e un anno dopo ai Fori Imperiali(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Temevo nel periodo di fermo che non sarei più tornato su un palcoscenico e invece oggi posso dire con gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posti ... tuttosport.com

claudio baglioni claudio baglioni live aClaudio Baglioni annuncia due concerti straordinari nella sua città nataleDopo un periodo di pausa per motivi di salute, Claudio Baglioni torna con due concerti speciali a Roma che apriranno e chiuderanno il suo nuovo tour. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web