Il concerto di Claudio Baglioni si terrà a Roma il 24 ottobre 2026, inaugurando e chiudendo il suo tour intitolato “GrandTour LA VITA È ADESSO”. Lo spettacolo si svolgerà in una location ancora da definire, coinvolgendo un viaggio attraverso l’Italia, con tappe in siti storici e monumentali di grande rilevanza. La tournée attraverserà diverse regioni, puntando alla scoperta di paesaggi e architetture significative.

Con lo show CHE NOTTE È QUESTA!, Claudio Baglioni inaugura e conclude il “ GrandTour LA VITA È ADESSO ”, il viaggio artistico che attraverserà l’Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesistici di maggior fascino e valore.. Non poteva che essere Roma – la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, che hanno ottenuto l’attenzione e l’adesione collettiva – il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli. Il 24 ottobre 2026, l’avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Claudio Baglioni live a Roma con “CHE NOTTE È QUESTA!”: la partenza il 24 ottobre 2026

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Claudio Baglioni: Dalla Notte alla Luce del Mattino

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