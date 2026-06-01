Un artista ha annunciato di dover posticipare di un anno il suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. La malattia, descritta come una rara infiammazione dei tessuti polmonari, lo aveva inizialmente portato a pensare si trattasse solo di un’influenza. La decisione di fermarsi è stata definita dolorosa e difficile, dopo aver affrontato un problema respiratorio grave che ha richiesto cure specifiche.

La tournée avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 29 giugno nella suggestiva cornice di Piazza San Marco a Venezia, ma tutte le date sono state posticipate di un anno. Il nuovo debutto è fissato per il 1° luglio 2027 a Villa Manin, a Codroipo, in provincia di Udine. Ad annunciare la decisione è stato lo stesso Baglioni attraverso un video pubblicato sui social. «Ho dovuto prendere una decisione dolorosa», ha spiegato il cantante ai suoi fan, raccontando nel dettaglio il percorso che lo ha portato a rinviare il tour. «Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni. Questa è una frase della canzone Uomo di varie età e serviva proprio a raccontare un aspetto della mia vita: il fatto di trattenere e utilizzare occhi e polmoni per vivere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudio Baglioni e la polmonite interstiziale che l'ha costretto a rimandare di un anno il tour: «Sembrava un'influenza». Caratteristiche e rischi collegati a questa rara infiammazione polmonare

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Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato il GrandTour: l'annuncio

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, costretto a tre mesi di riposo: tour rinviato di un annoClaudio Baglioni è stato ricoverato con diagnosi di polmonite interstiziale acuta.

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Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo ''GrandTour La vita è adesso'', che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 202 x.com

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