Cultura | Battaglia Pd Roma al via Arena di Tor Marancia cinema in tutti i quartieri

Da domani inizia la prima edizione dell’Arena di Tor Marancia, un evento che durerà dieci serate e proporrà proiezioni di film all’aperto nel Municipio VIII. Le serate sono gratuite e aperte a tutti.

Da domani prende il via la prima edizione dell’Arena di Tor Marancia, un evento che per dieci serate porterà il cinema all’aperto nel cuore del Municipio VIII con proiezioni gratuite aperte a tutti. Lo afferma in una nota la presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia del Pd. Un’iniziativa per la cultura nei quartieri. “L’iniziativa si inserisce nel programma ‘Vivi il Cinema!’, che quest’anno ha animato l’estate romana con la quinta edizione di Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti, la quarta edizione delle arene di Corviale e di Santa Maria della Pietà” – prosegue Erica Battaglia. – “Un progetto che porta la cultura fuori dai luoghi tradizionali e la rende protagonista nei quartieri, creando occasioni di incontro, socialità e partecipazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What Roman Gladiators Actually Did to Female Prisoners After Winning

Notizie e thread social correlati

Arena di Tor Marancia, film gratis dal 22 luglio: programma, orari e come partecipareDal 22 al 31 luglio, presso la Tenuta di Tor Marancia, sarà allestita la prima edizione dell’Arena di Tor Marancia, promossa dalla Fondazione Cinema...

Gelanteria, la giovane gelateria di Tor Marancia: “Siamo nati per ridare vita al quartiere”Quattro amici di lunga data hanno aperto una gelateria nel quartiere di Tor Marancia poco dopo la fine del lockdown causato dalla pandemia.

Cultura: parte da Roma Che notte è questa il tour di Claudio Baglioni (2)Due notti speciali per celebrare quei quattro appuntamenti che riunirono complessivamente un milione di spettatori, classificandosi tra ... agenzianova.com

Cultura: Battaglia (Pd Roma), al via Arena di Tor Marancia, cinema in tutti i quartieriAl via l'Arena di Tor Marancia: dieci serate di cinema gratuito nel Municipio VIII. Scopri di più sull'iniziativa culturale. romadailynews.it