Prima della finale del Mondiale 2026, un giocatore spagnolo ha seppellito una moneta, seguendo il consiglio di un ex compagno di squadra. Durante l’evento, Cucurella ha posato la moneta sotto terra prima di scendere in campo, un gesto che ha attirato l’attenzione. La finale ha visto la Spagna vincere contro l’Argentina, con il giocatore che ha avuto un ruolo importante nel risultato. Capdevila aveva condiviso il segreto in passato.

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Perché seppellire una moneta prima della finale del Mondiale 2026? Marc Cucurella, giocatore chiave nella vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali del 2026, ha seguito il consiglio di Joan Capdevila, altro terzino, vincitore del titolo nel 2010 con le Furie Rosse. Prima della finale, vinta ai tempi supplementari contro Messi e compagni per 1-0, il neo acquisto del Real Madrid di Mourinho ha seppellito una moneta sul campo del MetLife Stadium di New York, sede della partita. Questo gesto non era affatto insignificante, dato che l'ex terzino sinistro Capdevilla lo aveva già compiuto prima dell'inizio della "sua" finale di Coppa del Mondo contro l'Olanda durante il torneo sudafricano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cucurella ha seppellito una moneta prima della finale Mondiale, Capdevilla svela il segreto

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Why Marc Cucurella Buried a Coin Before the World Cup Final

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