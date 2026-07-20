Cucurella seppellisce una moneta in campo prima della finale dei Mondiali | 16 anni fa aveva funzionato

Prima della finale dei Mondiali, il terzino ha seppellito una moneta in campo, seguendo il consiglio di un compagno. Quell'atto aveva già funzionato 16 anni fa, durante un’altra finale. Capdevila ha rivelato che Cucurella ha posato la moneta nel prato prima dell’inizio della partita, come segno di buona sorte. La scena è stata osservata dai presenti, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

Joan Capdevila ha svelato il gesto fatto da Marc Cucurella prima dell'inizio della finale dei Mondiali: il terzino della Spagna ha seppellito in campo una moneta, come gli aveva chiesto di fare proprio Capdevila. Il 'rito propiziatorio' aveva portato fortuna a quest'ultimo nel 2010 in Sudafrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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