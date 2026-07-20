Prima della finale dei Mondiali, un calciatore ha posato una moneta sul campo, gesto che ha attirato attenzione. Joan Capdevilla, ex calciatore spagnolo, ha condiviso sui social questa informazione, senza specificare se si tratti di Cucurella o di un altro giocatore. La moneta è stata collocata prima dell'inizio della partita, in un momento non precisato. Non ci sono dettagli su eventuali motivazioni o significati legati a questo gesto.

Da terzino a terzino un gesto scaramantico a dir poco particolare. Joan Capdevilla, ex terzino sinistro campione del mondo con la Spagna nel 2010, sui suoi profili social ha rivelato un retroscena riguardo alla finale appena vinta dalla Roja. Prima del calcio d'inizio della finale Spagna-Argentina, Marc Cucurella, titolarre della fascia sinistro della selezione di De La Fuente, si è separato dai compagni in per dirigersi a bordocampo. Una volta superata la linea laterale il neo calciatore del Real Madrid ha estratto dal calzettone una moneta e l'ha conficcata nel prato del MetLife Stadium di New York. Un gesto scaramantico che è stato spiegato proprio da Capdevilla: "Ora vi racconto un segreto", l'attacco del post su X. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali, perché Cucurella ha piantato una moneta in campo prima della finale

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