Nel pomeriggio di ieri, tra Cremona e Casalmaggiore, si sono verificati eventi meteorologici estremi, tra cui grandine e trombe d’aria. Le aziende agricole della zona stanno valutando i danni subiti sui campi coltivati. Le condizioni meteo hanno interessato vaste aree, causando danni significativi alle colture. Nessuna informazione è ancora disponibile sui numeri ufficiali relativi alle perdite. La Protezione Civile ha monitorato la situazione e ha fornito supporto alle imprese agricole interessate.

Cremona, 3 giugno 2026 – Sono ingenti i danni nei campi tra Cremona e Casalmaggiore, flagellati nel pomeriggio di ieri da grandine e trombe d’aria. "Nella zona del Casalasco – sottolinea Coldiretti Cremona – sono state pesantemente colpite serre di orticole e fiori. Molti tetti dei fabbricati agricoli sono stati scoperchiati, mentre campi di mais e frumento sono stati spianati”. https:www.ilgiorno.itvaresecronacamaltempo-frana-cittiglio-6bbacaf6. I comuni colpiti Una tromba d’aria ha colpito in particolare la striscia che coinvolge i Comuni di Solarolo Rainerio, Voltido, San Giovanni in Croce, Casteldidone, Rivarolo del R e. Qui, nelle aziende agricole, si segnalano danni importanti, nell’ordine di centinaia di migliaia di euro ad una stima approssimativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo a Cremona con grandine e trombe d'aria: le aziende agricole contano i danni

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